Più corse nell’estate senza treni Cinque corridoi per unire i paesi

Quest’estate, i treni sulla Lecco-Sondrio-Tirano sono fermati, ma non tutto si ferma: cinque nuovi corridoi di autobus si fanno strada, unendo i paesi come mai prima d'ora. Per garantire un viaggio più fluido tra pendolari e turisti, sono stati potenziati i collegamenti, offrendo soluzioni alternative senza rinunciare alla comodità. Scopri come queste innovazioni trasformeranno la tua mobilità estiva lungo le splendide sponde del lago di Como e in Valtellina.

Più bus al posto dei treni che quest'estate non circoleranno sulla Lecco – Sondrio – Tirano. Per cercare di limitare al massimo i disagi per pendolari e turisti che domenica e fino a settembre dovranno utilizzare i pulmann per spostarsi lungo la sponda orientale del lago di Como e in Valtellina, sono stati potenziati pure i collegamenti delle altre linee di autobus, con l'istituzione di cinque "corridoi": il corridoio 1 Como – Menaggio tramite la linea C10; il corridoio 2 Como – Bellagio della linea C30; il corridoi 3 Canzo - Asso – Bellagio della linea C36; il corridoio 4 Lecco – Bellagio con i bus della linea D110; il corridoio 5 Lecco – Valsassina – Bellano con i mezzi delle linee D35, D20 e D27.

