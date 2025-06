Pistole in borsa corruzione e ricettazione | arrestata 33enne

Una drammatica vicenda di crimine e giustizia scuote Montemesola: una donna di 33 anni è stata arrestata e ora si trova in carcere per aver nascosto pistole nella borsa, coinvolta in un caso di corruzione e ricettazione. I Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Matera, sancendo la fine di un percorso giudiziario complesso. La sua storia mette in evidenza l'importanza della legalità e della tutela della sicurezza pubblica.

MONTEMESOLA (TA) - È finita in carcere una donna di 33 anni, arrestata dai Carabinieri della stazione di Montemesola (Ta), che hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Matera. La condanna, divenuta definitiva, prevede una pena complessiva di quattro anni di reclusione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pistole in borsa, corruzione e ricettazione: arrestata 33enne

In questa notizia si parla di: arrestata - pistole - borsa - corruzione

Montemesola, pistole nella borsetta, corruzione e ricettazione: arrestata donna di 33 anni - A Montemesola, la tranquilla cittadina pugliese, si spezza il silenzio con una notizia ancora più sorprendente: una donna di 33 anni è stata arrestata per portare pistole nella borsetta, coinvolta in un giro di corruzione e ricettazione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pistole in borsa, corruzione e ricettazione: arrestata 33enne; Cinque pistole nascoste in auto, la droga conservata nel frigo di casa: arrestato 24enne a Bari.

Le trame della giudice Castriota arrestata a Latina: «Questo deve fallire, va arrestato. I 1.500 euro? Mettimeli in borsa» - «Meno male che so da dove viene — confida a Ferraro di ritorno dalle terme di Viterbo — Semmai me la voglio riprendere, era dell’outlet».