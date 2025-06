Pistoia-Abetone venerdì 13 giugno la presentazione

Pistoia si prepara a vivere un grande evento: venerdì 13 giugno, presso la sede del Comitato Organizzatore in Viale Adua 94/B, sarà presentata ufficialmente la prossima edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon. Un’occasione imperdibile per scoprire le novità e l’essenza di una sfida leggendaria, capace di mettere alla prova il coraggio e la determinazione di ogni runner. La partenza da Pistoia è solo l’inizio di un’avventura che promette emozioni indimenticabili...

Pistoia, 11 giugno 2025 – Sarà presentata ufficialmente venerdì 13 giugno, nella sede del Comitato Organizzatore in Viale Adua 94B a Pistoia, la prossima edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon. Una conferenza stampa importante, ma che – per chi non ha mai corso questa storica sfida – difficilmente potrà raccontare davvero l'anima profonda della gara, nonostante l'impegno degli organizzatori. La partenza da Pistoia è solo l'inizio di un viaggio fisico ed emotivo che si snoda per 50 chilometri fino all'Abetone. Un'avventura che inizia all'alba, con l'aria fresca che accarezza la pelle e il colpo di pistola che spezza il silenzio e scuote i cuori.