Pisacane, cuore rossoblù e leggenda del Cagliari, approda sulla panchina sarda con passione e determinazione. Napoletano di nascita, simbolo di resilienza e amore per il calcio, ha attraversato momenti difficili nella sua vita personale, ma sempre con il sorriso e la grinta di chi crede nei sogni. La sua nomina rappresenta non solo una scelta tecnica, ma un gesto di profondo attaccamento alla maglia rossoblù. La storia di Pisacane si arricchisce di un nuovo capitolo, scritto con il cuore.

Napoletano, è da anni la bandiera del calcio della Sardegna: la sua carriera, il dolore nella sua storia personale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pisacane sulla panchina del Cagliari, scelta di cuore rossoblu

