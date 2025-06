Pisa contatti per Julian Vignolo

Il Pisa si prepara a rinforzare il suo attacco con un colpo di mercato importante: Julian Vignolo. Il giovane talento argentino, classe 2006, sta attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni in Primera Nacional, segnando tre reti e fornendo assist preziosi. I contatti con il Racing di Cordoba sembrano ben avviati, ma cosa riserva il futuro per questa promettente punta centrale? Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

PISA, 11 GIUGNO – In attesa dell'allenatore, il Pisa continua a lavorare sul calciomercato in entrata. Stando a quanto raccolto, arrivano conferme dalle voci uscite in Argentina, con il Pisa che avrebbe avviato i contatti con il Racing di Cordoba per Julian Vignolo. Attaccante classe 2006, in Primera Nacional (la Serie B argentina) è sceso in campo in sedici occasioni, segnando tre reti e servendo tre assist. Punta centrale, Vignolo è un giocatore dalla struttura importante (1 metro e 85 di altezza). Si tratta dell'ennesimo riscontro da parte del reparto scout del club. Oltre al Pisa, anche il Lecce è in contatto con la società argentina per il giocatore, il cui futuro sembra destinato in Europa.

