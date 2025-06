Piracy Shield anche Google partecipa alla crociata anti-pirateria di Agcom

L’annuncio dell’authority parla di una sperimentazione per un sistema di blocco dei siti streaming. Big G si è arresa?. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Piracy Shield, anche Google partecipa alla crociata anti-pirateria di Agcom

Streaming Community, FAPAV: "Piracy Shield non c'entra, ecco cos'è successo" - Scopri cosa è successo con il caso Streaming Community e il ruolo di Piracy Shield Non C Entra, tra interventi delle forze dell'ordine e sanzioni legali.

Piracy Shield, anche Google partecipa alla crociata anti-pirateria di Agcom; Amazon, Apple, Google, Meta e Cloudflare contro Piracy Shield: la lettera della CCIA ad AGCOM; Errore di Piracy Shield: bloccati Google Drive e YouTube per ore.

Streaming pirata: Google collabora con AGCOM - Una dirigente di AGCOM ha comunicato che Google blocca l'accesso ai siti pirata anche se non intende inscriversi alla piattaforma Piracy Shield.

Dopo il caso Streaming Community, il Piracy Shield prende di mira gli utenti - L’AGCOM aggiorna il Piracy Shield con un sistema di blocco di film e serie TV trasmessi illegalmente.