Piovono squali ecco cos’è successo su un campo di disc golf in America no non è un segnale biblico

Immaginate di stare giocando tranquillamente a disc golf in una soleggiata giornata di tarda primavera quando improvvisamente dal cielo cade uno squalo martello. Sembra la trama di un film fantascientifico, ma è esattamente quello che è successo a Jonathan Marlowe e ai suoi amici sul campo da disc golf di Splinter City a Myrtle Beach, nella Carolina del Sud. Sta arrivando la fine del mondo? Non proprio. La notizia ha cause molto “reali”. La storia inizia con l’avvistamento di un falco pescatore, un rapace straordinario che ha sviluppato caratteristiche anatomiche specificamente progettate per catturare pesci dall’acqua. 🔗 Leggi su Cultweb.it