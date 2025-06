Pio Esposito Inter chiara sul futuro! La posizione della dirigenza – SI

Il futuro dell’Inter si prospetta con grande chiarezza grazie alle parole della dirigenza, che ha tracciato la rotta per il prossimo mercato. Pio Esposito, convocato da Cristian Chivu per il Mondiale per Club, torna dall’esperienza allo Spezia, dove ha brillato con 19 gol in Serie B. La società ha le idee chiare su come rafforzare la squadra e puntare ai grandi obiettivi, confermando una visione ambiziosa e determinata.

Francesco Pio Esposito è stato convocato da Cristian Chivu per il Mondiale per Club. L'attaccante torna dallo Spezia e l'Inter ha un'intenzione chiara per Gianluigi Longari su Sportitalia. PRESTAZIONI – 19 gol al secondo anno in Serie B con lo Spezia, anche se non perfezionati con la promozione nella Serie A. La sua squadra ha perso la finale della gara di ritorno con la Cremonese per 3-2 nonostante lui stesso abbia segnato il gol della speranza nei minuti finali. Ora è tornato all' Inter ed è stato convocato per il Mondiale per Club. Questa mattina è partito con i compagni, tra cui il fratello Sebastiano: si tratta di Francesco Pio Esposito.

