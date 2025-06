Pio Esposito cortocircuito tra Inter e Italia? Tuttosport punta il dito contro i nerazzurri | Salta l’Europeo U21 per andare al Mondiale per Club?!

Il caso di Francesco Pio Esposito scuote il mondo del calcio: tra polemiche e scelte difficili, l’Inter viene accusata da Tuttosport di aver gestito male il giovane talento, rinunciando all’Europeo U21 per favorire la sua partecipazione al Mondiale per Club. Una decisione che ha generato un cortocircuito tra le ambizioni internazionali e le opportunità nazionali, rivelando tensioni tra club e federazione. La vicenda si farà sentire a lungo, sollevando domande sul rapporto tra giovani promesse e le loro carriere.

Pio Esposito, cortocircuito tra Inter e Italia? Tuttosport punta il dito contro i nerazzurri per la gestione del giovane attaccante. Esplode la polemica attorno a Francesco Pio Esposito per la scelta dell’ Inter di portarlo con sé nella tournée negli USA del Mondiale per Club, dopo che il calciatore aveva rinunciato all’Europeo U21 con l’ Italia per via di un infortunio rimediato nelle ultime partite disputate con la maglia dello Spezia. A sollevare il dibattito è Tuttosport, che punta il dito contro la società nerazzurra. PIO ESPOSITO – « La vicenda che riguarda il ragazzo è l’immagine cristallina del perché i vari commissari tecnici oggi debbano remare costantemente contro corrente. 🔗 Leggi su Internews24.com