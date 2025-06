Pinguini Tattici Nucleari | Marziani di provincia E contro i femminicidi

I Pinguini Tattici Nucleari, marziani dello spettacolo, sono atterrati sotto la luna del “Meazza”, portando energia, ironia e un tocco di ribellione nel panorama musicale italiano. Con due serate sold-out, la band bergamasca dimostra ancora una volta di essere un fenomeno fuori dagli schemi, sfidando le pretese della scena popolare e affrontando temi importanti come i femminicidi e l’invasione degli alieni dello showbiz. Un concerto che promette di lasciare il segno, unendo musica e messaggi sociali in un'esperienza unica.

Marziani Tattici Nucleari. Gli alieni dello showbiz, la band di un altro pianeta rispetto alle pretese e alle isterie del pop da hit-parade nostrano, sono atterrati ieri sotto la luna del “Meazza” per aggiungere altre due notti sold-out (oggi la replica) agli show tenuti tra gli stessi spalti nel 2023. Una sfida alla popolarità consolidata dalla band bergamasca nell’ultimo quinquennio vinta (o quasi) con 420mila biglietti venduti per i nove spettacoli di questo Hello World Tour Stadi 2025, tra cui quelli di Ancona e Firenze in agenda il 21 e il 25 giugno. E passi l’ambizione extra-large di debuttare in una cornice da centomila posti come quella Rcf Arena di Reggio Emilia, riempita sabato scorso per poco più della metà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net