pinguini tattici nucleari la band bergamasca conquista san siro con uno show spettacolare

I Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca che ha fatto innamorare l’Italia, tornano a conquistare i grandi palchi con il loro spettacolo straordinario. Dopo il successo nei più importanti stadi nel 2023, sono tornati con l’Hello World – Tour Stadi 2025, un’esperienza visiva e sonora di livello internazionale. La serata di San Siro ha dimostrato ancora una volta perché sono i protagonisti della scena musicale italiana: il loro show è un viaggio indimenticabile che manterrà il pubblico affascinato fino alla fine.

