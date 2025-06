Pinguini Tattici Nucleari a San Siro | la scaletta delle canzoni

Milano si prepara a vivere un’altra serata indimenticabile con i Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, dove il pubblico ha già assaporato il loro successo ieri. La band bergamasca, protagonista del “HELLO WORLD – TOUR STADI 2025”, infiamma il palco con una scaletta ricca di hit e sorprese. Lo spettacolo inizia alle 20.30, promettendo emozioni e musica coinvolgente: lo show si apre con...

Milano, 11 giugno 2025 – Dopo il trionfo di ieri a San Siro oggi i Pinguini Tattici Nucleari ( Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati, Elio Biffi) fanno il bis con la seconda data (sold out) nel tempio della musica milanese per la band bergamasca in scena per tutta l’estate con “HELLO WORLD – TOUR STADI 2025”. A San Siro l’inizio dello show è previsto per le 20.30. Lo show a Milano. Lo show si apre con un gesto spettacolare: durante le prime note di “Hello World”, 18 cannoni da stadio sparano in simultanea 300 kg di coriandoli a forma di pixel colorati, per un totale di oltre 3000 kg utilizzati nell’intero tour. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it