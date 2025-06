Pinguini Tattici Nucleari a San Siro | Basta paragoni abbiamo la nostra storia Dal palco il messaggio contro i femminicidi

I Pinguini Tattici Nucleari, con la loro energia contagiosa e testi autentici, stanno scrivendo una storia unica nel panorama musicale italiano. A San Siro, non solo un concerto, ma un vero e proprio messaggio di solidarietà contro i femminicidi, dimostrando che la musica può essere anche impegno civile. Basta paragoni, è ora di riconoscere il loro valore in autonomia, perché questa è la loro vera forza e identità .

«Sarebbe bello se, a questo punto della nostra carriera, si iniziasse a parlare dei Pinguini Tattici Nucleari come storia a sé, senza continui rimandi e paragoni che ci portiamo dietro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: «Basta paragoni, abbiamo la nostra storia». Dal palco il messaggio contro i femminicidi

Pinguini Tattici Nucleari: ‘L’università resta un luogo fondamentale’ - Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

