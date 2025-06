Pinguini | luci colori emozioni a San Siro Noi siamo noi basta con i paragoni

Un pubblico entusiasta ha gremito San Siro per il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, uno spettacolo unico tra luci, colori ed emozioni. Con una scenografia all’avanguardia, tecnologia e musica coinvolgente, il concerto ha celebrato l’album «Hello World» e i successi di «Fake news» e «Fuori dall’hype». Un evento che ha dimostrato ancora una volta come la musica possa unire e far emozionare, lasciando il pubblico senza parole.

IL TOUR. Nello stadio sold out un vero e proprio show fra tecnologia, schermi led, grafiche e grande musica. La scaletta costruita attorno ai brani dell’album «Hello World» e pezzi tratti da «Fake news» e «Fuori dall’hype». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pinguini: luci, colori, emozioni a San Siro. «Noi siamo noi, basta con i paragoni»

