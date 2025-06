Pinguini a San Siro abbiamo visto il concerto per voi | da Hello World tra i coriandoli a Titoli di coda Gaza e Giulia Tramontano E c’è Max Pezzali

I pinguini a San Siro hanno conquistato il cuore dei fan durante un concerto indimenticabile, tra coriandoli e emozioni intense. Hello World ha portato sul palco un’atmosfera magica, culminata con i titoli di coda che hanno visto protagonisti Gaza, Giulia Tramontano e Max Pezzali. La band dei Marziani Tattici Nucleari ha sfidato le convenzioni del pop nostrano, confermando il suo status di autentici alieni dello showbiz. E questa è solo l’inizio di un’estate da ricordare.

Milano – Marziani Tattici Nucleari. Gli alieni dello showbiz, la band di un altro pianeta rispetto alle pretese e alle isterie del pop da hit-parade nostrano, sono atterrati ieri sotto la luna del Meazza per aggiungere altre due notti sold-out (oggi la replica) agli show tenuti tra gli stessi spalti nel 2023. Una sfida alla popolaritĂ consolidata dalla band bergamasca nell’ultimo quinquennio vinta (o quasi) con 420mila biglietti venduti per i nove spettacoli di questo Hello World Tour Stadi 2025, tra cui quelli di Ancona e Firenze in agenda il 21 e il 25 giugno. E passi l’ambizione extra-large di debuttare in una cornice da centomila posti come quella Rcf Arena di Reggio Emilia, riempita sabato scorso per poco piĂą della metĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pinguini a San Siro, abbiamo visto il concerto per voi: da Hello World (tra i coriandoli) a Titoli di coda, Gaza e Giulia Tramontano. E c’è Max Pezzali

