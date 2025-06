Pietro Riva tra infortuni successi e sogni da maratoneta

Pietro Riva, protagonista tra infortuni e successi, ha raggiunto il vertice della mezza maratona europea con l’argento a Roma 2024. In questa intervista esclusiva, ripercorriamo il suo cammino fatto di sacrifici, emozioni e sogni da maratoneta, scoprendo come ha trasformato le sfide in traguardi. Tra passato, presente e ambizioni future, Pietro ci svela il suo segreto per correre oltre i ostacoli e inseguire nuove mete.

Pietro Riva, fresco vicecampione europeo di mezza maratona a Roma 2024 con il tempo di 1h01’04”, ripercorre in questa intervista esclusiva i momenti salienti della sua carriera. Dall’emozione del podio condiviso con Yeman Crippa, alle difficoltà superate dopo l’infortunio, Riva ci racconta il percorso che lo ha portato tra i migliori interpreti europei della mezza maratona. Spazio anche alle ambizioni future, alla preparazione atletica e al lavoro mentale che lo ha reso un punto di riferimento dell’atletica italiana di lunga distanza. Non perderti il racconto autentico di un atleta determinato a scrivere ancora nuove pagine di storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pietro Riva tra infortuni, successi e sogni da maratoneta

