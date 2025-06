Piena dell' Arno del 14-15 marzo | avviata la raccolta delle domande per l’istruttoria dei contributi

In seguito alle intense piogge che hanno interessato l'Arno il 14 e 15 marzo 2025, la Regione Toscana ha prontamente avviato le procedure per la raccolta delle domande di contributo previste dal Codice della Protezione Civile. Questa fase istruttoria è fondamentale per valutare le richieste di sostegno destinate a ripristinare e rafforzare le aree colpite, garantendo una risposta efficace e tempestiva alle comunità coinvolte. È un passo importante verso la ripresa e la resilienza del territorio.

In relazione agli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025, la Regione Toscana ha avviato le procedure per la raccolta delle domande di contributo nazionale previste dal Codice della Protezione Civile (D. Lgs. 12018). L’attivazione di questa fase istruttoria è funzionale alla valutazione del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Piena dell'Arno del 14-15 marzo: avviata la raccolta delle domande per l’istruttoria dei contributi

