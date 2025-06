Piede incastrato nei pedali maxi tamponamento al Pinocchio | tre feriti

Un incidente spettacolare si è verificato a Ancona, sotto il ponte pedonale di Pinocchio, causando un maxi tamponamento e tre feriti. Una ragazza di 21 anni, al volante di un’auto, ha perso il controllo e si è schiantata contro un veicolo, coinvolgendo altri due mezzi. È successo alle 13 in via Maggini, all’altezza del Piano. La scena ha suscitato grande scalpore nella zona, mentre le autorità intervenivano per gestire l’emergenza.

