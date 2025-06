Piccoli passi avanti nel dialogo Usa-Cina sui dazi Lutnick | Eliminate le negatività procediamo

Piccoli passi avanti nel dialogo tra USA e Cina sui dazi aprono nuove prospettive di collaborazione. Dopo due giorni di colloqui a Londra, i team negoziali hanno raggiunto un quadro generale che segna un passo importante verso il miglioramento delle relazioni commerciali. Questa intesa, nata sullo sfondo di una telefonata tra Trump e Xi Jinping, testimonia la volontà di entrambe le parti di collaborare e trovare soluzioni condivise, rafforzando così il dialogo internazionale.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l’accordo su “un quadro generale” nell’ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. Il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang ha dichiarato che i team negoziali hanno concordato un quadro generale per il commercio, dopo due giorni di colloqui sulla scia della telefonata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, della scorsa settimana. Da quanto si apprende l’accordo consentirà di avviare trattative concrete su una reciproca diminuzione delle tariffe commerciali, sviluppando quanto era stato delineato nel precedente incontro avvenuto a Ginevra lo scorso 10 maggio e in cui era stata anche concordata una tregua di 90 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it