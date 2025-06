Picchiata e rapinata all' Apertyshow | scoperte e denunciate tre bulle

Un brutto episodio scuote la comunità di Cittadella: durante un aperitivo show, una giovane è stata vittima di una brutale aggressione e rapina. Ma grazie alla tenacia degli investigatori dell'Arma, che hanno condotto indagini approfondite sotto la guida delle procure di Padova e Venezia, tre giovani bulle sono state identificate e denunciate. La giustizia fa il suo corso, ribadendo che nessuno è sopra la legge e che la sicurezza resta prioritaria.

