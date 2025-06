Picchia il papà e pure la nonna Allontanato

Un episodio inquietante scuote la tranquilla Soncino, dove i carabinieri sono intervenuti d'urgenza dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini. Urla e confusione provenivano da un appartamento, e all’arrivo dei militari si sono trovati di fronte a una scena che ha lasciato tutti senza parole. La scoperta di comportamenti violenti e il coinvolgimento familiare approfondiscono il quadro di una vicenda che richiede attenzione e rispetto delle leggi.

SONCINO (Cremona) Intervento dei carabinieri di Romanengo l'altro pomeriggio a Soncino, chiamati dai vicini che avevano sentito urla provenire da un appartamento. Quando i militari sono arrivati, hanno notato un uomo che stava salendo su una bicicletta e che alla loro vista ha lasciato il mezzo ed è rientrato in casa. Poco distante nel cortile dell'abitazione c'era una persona di mezza età, poi identificato come il padre dell'uomo rientrato in casa, in compagnia di una parente. Il padre ha parlato con i carabinieri, spiegando che era fuori casa in quanto aveva avuto un diverbio con il figlio che era ubriaco e che durante il litigio gli aveva messo le mani addosso.