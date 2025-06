Picchia il figlio della convivente bimbo colpito in testa con le chiavi

In un inquietante episodio a Siena, un uomo di 44 anni ha scatenato un’ondata di indignazione per aver colpito in testa con le chiavi il figlio della convivente. La vicenda mette in luce non solo la violenza familiare, ma anche le conseguenze di problemi di alcolismo e di una gestione poco responsabile delle emozioni. Un dramma che scuote la comunità e chiede giustizia e attenzione più profonde.

Siena, 11 giugno 2025 – Non le aveva portato rispetto, l’accusa della procura, neppure quando alla donna era stata scoperta una malattia importante. Arrivando al punto di augurarle la morte. Costringendola, incurante di tutto, a sopportare umiliazioni. Ad accettare che lui controllasse il suo telefono perché era geloso. Il 44enne senese, era emerso, aveva problemi con l’alcol. Alzando le mani, addirittura anche nei confronti del figlio che la 40enne senese, assistita dall’avvocato Claudia Bini, aveva avuto da un precedente legame. Una lunga scia di presunti maltrattamenti quelli declinati e argomentati dal pm Serena Menicucci nei confronti dell’uomo, difeso dall’avvocato Tommaso Acuti di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchia il figlio della convivente, bimbo colpito in testa con le chiavi

In questa notizia si parla di: figlio - picchia - convivente - bimbo

