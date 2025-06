picardi entra nel gruppo renault come chief corporate affairs mobilize

Alessandro Picardi entra nel Gruppo Renault come Chief Corporate Affairs di Mobilize, portando con sé una vasta esperienza e una visione strategica che promettono di rafforzare il ruolo dell’azienda nel panorama della mobilità innovativa. La sua missione sarà guidare con entusiasmo lo sviluppo delle attività italiane e valorizzare gli investimenti nella nuova mobilità, un settore cruciale per la visione futuristica del gruppo. Un passo significativo verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Alessandro Picardi è il nuovo Chief Corporate Affairs di Mobilize Renault Group in Italia. Picardi avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività corporate di Mobilize, con l’obiettivo di supportare in modo strategico lo sviluppo delle operazioni italiane. Tra le priorità del suo mandato, particolare rilievo avrà la valorizzazione degli investimenti nella nuova mobilità, un ambito chiave per la visione del Gruppo automobilistico francese. L’obiettivo è offrire soluzioni di mobilità smart, connesse e accessibili, in linea con la missione industriale del gruppo. Con questa nomina, il gruppo Renault conferma il proprio impegno nel rafforzare la presenza in Italia, puntando su un professionista di alto profilo manageriale che possa portare avanti progetti strategici capaci di accompagnare la transizione verso un nuovo modello di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it