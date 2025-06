Piazza Santo Spirito la cena degli studenti contro la rsa di lusso

A Firenze, piazza Santo Spirito si trasforma in un vivace crocevia di protesta e solidarietà, dove studenti, professori e cittadini si uniscono per una cena collettiva contro gli eccessi delle RSA di lusso. Tra piatti fatti in casa e un messaggio forte, trecento persone hanno condiviso un momento di convivialità e rivolta, riscoprendo il valore della comunità. Questa serata ribadisce che il cibo può essere anche un potente strumento di cambiamento.

Firenze, 11 giugno 2025 - Un pollo al curry contro la Rsa di lusso. E poi dhal piccante, lenticchie, patate arrosto, riso cucinato a casa e condiviso tra amici, studenti, professori e cittadini. In trecento si sono ritrovati martedì sera in piazza Santo Spirito per una cena popolare organizzata dagli studenti del collettivo Machiavelli-Capponi K1. Una serata nata dopo l’assemblea di maggio per ribadire un messaggio chiaro: la ex caserma Ferrucci non deve diventare una residenza per anziani di lusso, ma uno spazio pubblico al servizio della scuola e del quartiere. “Le nostre scuole hanno bisogno di una palestra, di un auditorium, di una biblioteca, di una mensa”, spiega Francesco El Asmar, uno studente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Santo Spirito, la cena degli studenti contro la rsa di lusso

