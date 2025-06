Piazza Frette, sì al restyling. E la biblioteca cambia look.

Piazza Frette S236 al restyling si trasforma, diventando un nuovo cuore pulsante del paese. Un progetto pensato per valorizzare il principale nucleo commerciale e creare spazi più accoglienti, funzionali e sicuri. Con arredi moderni, pavimentazioni innovative, illuminazione decorativa e servizi all’avanguardia, questa riqualificazione mira a rivitalizzare la piazza, offrendo un ambiente più vivibile e attrattivo. La trasformazione sta per cambiare il volto del nostro territorio…

Ridisegnare quello che è a tutt’oggi il principale nucleo commerciale del paese, dando un nuovo aspetto agli spazi aperti che circondano le attività e le abitazioni lì presenti. Questo con nuovo arredo urbano, una pavimentazione alternativa, l’installazione di un’illuminazione decorativa e di colonnine elettriche da utilizzare in occasione di eventi e manifestazioni, la predisposizione per telecamere di videosorveglianza, la risistemazione della galleria commerciale e del verde, oltre ad altre migliorie, con anche una pedonalizzazione parziale e temporanea della piazza. Sono le idee che il Comune ha in mente di realizzare per la riqualificazione di piazza Frette, uno dei punti più frequentati di Sovico: per riuscirci l’amministrazione ha deciso di partecipare con questo progetto al bando regionale Strade Verdi, che finanzia, fino a un massimo di 500mila euro, interventi su aree pubbliche urbane che hanno l’obiettivo di incentivare forme di mobilità diversa dall’auto privata e contribuire alla riduzione dello smog. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it