Piazza 40 Martiri proseguono i lavori Ipotesi-pedonalizzazione dell’area

Piazza 40 Martiri si prepara a un nuovo capitolo di trasformazioni: mentre si avvia la ripavimentazione di via XX Settembre, l'attenzione si concentra sull'ipotesi di pedonalizzazione dell'area. Con i lavori pubblici che avanzano e le festività alle spalle, il cuore della città si rinnova per offrire un’esperienza più vivibile e accessibile. La parte maggiormente interessata...

Terminato il periodo delle feste, torna centrale il tema riguardante i lavori pubblici. Mentre oggi è pronto a partire il cantiere di ripavimentazione del tratto di via XX Settembre compreso tra piazza Grande e largo del Vescovato, quello di piazza 40 Martiri continua sulla propria tabella di marcia rimasta invariata anche nel mese di maggio vista la decisione di modificare il percorso della Festa dei Ceri. La parte maggiormente interessata dalle operazioni in questi giorni è quella che dall'ex ospedale arriva fino alla Farmacia comunale, dove la ditta esecutrice dei lavori sta proseguendo nella posa delle mattonelle.

