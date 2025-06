Piano ambientale ex Ilva Bruxelles sollecita l’Italia sul mancato rispetto delle scadenze

La Commissione Europea resta vigile sul rispetto del piano ambientale dell'ex Ilva di Taranto, un tema di grande importanza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nonostante il dialogo continuo con le autorità italiane, i risultati finora sono insoddisfacenti, con molte scadenze ancora da rispettare. La situazione richiede un impegno concreto e tempestivo, poiché il tempo stringe e gli obiettivi europei devono essere raggiunti.

La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi. Il piano ambientale, che avrebbe dovuto essere completamente attuato entro agosto 2023 per garantire la conformitĂ alle direttive europee, risulta infatti ancora incompleto. Ex stabilimenti Ilva Un portavoce della Commissione ha dichiarato: "Nonostante un dialogo costante con le autoritĂ italiane, permangono criticitĂ significative che impediscono il pieno rispetto degli impegni presi". Parallelamente a questa situazione, emergono forti critiche da parte delle associazioni ambientaliste Legambiente e Peacelink, che denunciano una grave mancanza di trasparenza e partecipazione nel processo di revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento.