Piano ambientale ex Ilva Bruxelles sollecita l’Italia sul mancato rispetto delle scadenze Incontro ministero Lavoro-sindacati

La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi. Il piano ambientale, che avrebbe dovuto essere completamente attuato entro agosto 2023 per garantire la conformità alle direttive europee, risulta infatti ancora incompleto. Ex stabilimenti Ilva Un portavoce della Commissione ha dichiarato: “Nonostante un dialogo costante con le autorità italiane, permangono criticità significative che impediscono il pieno rispetto degli impegni presi”. Parallelamente a questa situazione, emergono forti critiche da parte delle associazioni ambientaliste Legambiente e Peacelink, che denunciano una grave mancanza di trasparenza e partecipazione nel processo di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it