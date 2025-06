Petit annuncia il nuovo singolo estivo Vitamì

Petit presenta il suo nuovo singolo estivo, Vitamì, un coinvolgente brano reggaeton che trasmette desiderio e complicità. Questa hit fresca e contagiosa promette di infiammare i palchi dei festival italiani, portando un’energia vibrante nell’estate musicale. Vitamì, in uscita venerdì 13 giugno su tutte le piattaforme digitali, sarà sicuramente la colonna sonora perfetta per le tue serate più scatenate: lasciati conquistare dal suo ritmo irresistibile!

Petit presenta Vitamì, brano reggaeton che parla di desiderio e complicità, singolo che porta una nuova freschezza nel percorso artistico. Petit è pronto a infiammare i palchi dei festival estivi di tutta la penisola con un nuovo singolo dall’energia contagiosa e dal ritmo coinvolgente: Vitamì (21co Label per Warner Music Italy), in uscita venerdì 13 giugno su tutte le piattaforme digitali. Vitamì è un brano reggaeton che parla di desiderio, complicità e quel sentimento di intimità che si crea quando due persone scelgono di restare vicine, anche solo per un po’. Con un testo che evoca immagini di atmosfere estive – tra rose, calici, e il sole che abbraccia la pelle – Petit racconta una storia fatta di sguardi, piccoli gesti e parole che scivolano leggere, ma che lasciano il segno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu