Petar Sucic, talento croato, si prepara a conquistare il mondo con l'Inter nel Mondiale per club. Nonostante non abbia ancora calcato il campo di Appiano Gentile, il suo potenziale sta già facendo parlare di sé, soprattutto per le operazioni fuori dal campo. Acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più bonus, i numeri e le qualità del giovane suggeriscono che il suo valore sul mercato sia destinato a crescere esponenzialmente. È già pronto a lasciare il segno...

Ad Appiano Gentile non lo hanno ancora mai visto. Di Petar Sucic (nella foto) si parla soprattutto per quel che sta facendo fuori dal mondo nerazzurro. Piero Ausilio lo ha strappato alla Dinamo Zagabria in inverno, con la prospettiva di averlo al Mondiale per club, e sebbene l’investimento sia considerevole (14 milioni più bonus per il cartellino) i numeri mostrati dal ragazzo spingono a pensare che oggi sarebbe costato molto di più. È già titolare della Croazia, nonostante venga da un brutto infortunio durante la stagione. Ha disputato da titolare sia la sfida vinta 7-0 contro Gibilterra che quella di due giorni fa dominata 5-1 contro la Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Petar Sucic: il talento croato pronto a brillare nel Mondiale per club con l'Inter

L’Inter non si lascia fermare dallo stallo allenatore e ingaccia Petar Su?i? - L'Inter non si ferma di fronte alle sfide e guarda avanti con determinazione. Dopo settimane di attese e voci di mercato, arriva una notizia che accende l'entusiasmo: il centrocampista Petar Šušic è ufficialmente un nuovo nerazzurro.

Inter, il mercato va veloce in vista del Mondiale: prossimo obiettivo Bonny L’Inter va veloce e non è detto che la corsa si fermi qui. Perché a Luis Henrique e Petar Sucic, rinforzi che Inzaghi potrà schierare al Mondiale per club che scatterà negli Usa a giugn Partecipa alla discussione

La stampa croata in estasi per Petar Sucic: "Il giovane che ha incantato tutti. Un piacere vederlo accanto a Modric, nessuno sente la mancanza di Kovacic o di Brozovic" "Petar Sucic è un dono del cielo per la Nazionale. È il tipo di calciatore che i migliori es Partecipa alla discussione

