PESISTICA – Giulia Imperio | forza sogni e sorrisi verso le Olimpiadi

In questo nuovo episodio di FOCUS – PESISTICA, Alice Liverani, affiancata dalla voce esperta e appassionata di Claudio Cavosi – giornalista, commentatore di Eurosport e oggi parte della Federazione Italiana Pesistica – incontra Giulia Imperio, una delle stelle più brillanti del sollevamento pesi italiano. Con una carriera già piena di successi – dai titoli italiani giovanili alle medaglie europee, fino all’oro agli Europei Senior e ai Giochi del Mediterraneo 2022 – Giulia si racconta in un’intervista intensa, tecnica ma anche divertente, mostrando il lato più umano e determinato di un’atleta che sogna in grande: una medaglia olimpica Dallo strappo allo slancio, dalla preparazione mentale alle playlist in cuffia, passando per rituali scaramantici, momenti difficili e aneddoti divertenti in gara: una chiacchierata autentica, tra sudore, passione e sorrisi. 🔗 Leggi su Oasport.it