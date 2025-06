Pesci morti sul lungolago Raccolta e smaltimento Meloni | Problema risolto

Finalmente un passo avanti nella tutela del nostro lago! La recente iniziativa dell’Assemblea legislativa dell’Umbria ha portato alla risoluzione del problema dei pesci morti sul lungolago, eliminando il degrado e restituendo alla comunità un patrimonio naturale prezioso. Questa azione concreta dimostra come l’impegno delle istituzioni possa fare la differenza, assicurando un ambiente più pulito e vivibile per tutti. È un esempio di come la collaborazione può portare a risultati tangibili e duraturi.

Niente più degrado e carcasse di pesci sul lungolago: problema risolto. La moria anomala e precoce di pesci che, a partire dalla fine di febbraio, ha interessato vaste aree del bacino, suscitando allarme tra residenti, operatori turistici e istituzioni locali è stata al centro dell'attenzione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, che nei giorni scorsi ha discusso un'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Nilo Arcudi (Tesei Presidente–Umbria Civica) su un "fenomeno per il quale la Regione Umbria non può rimanere in silenzio", ha esordito Arcudi durante il suo intervento in Aula.

