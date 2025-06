Pesce pericoloso per la salute al mercato rionale In 9 mesi sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato

Al mercato rionale dell'Esquilino, un allarme alimentare scuote la sicurezza dei consumatori: in soli 9 mesi, sono state sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato, tra cui quasi una tonnellata di pesce pericoloso per la salute. Un intervento degli agenti e delle autorità sanitarie ha messo in luce gravi rischi igienico-sanitari, evidenziando l’urgenza di controlli più stringenti per tutelare i cittadini e garantire prodotti di qualità .

Quasi una tonnellata di pesce pericoloso per la salute è stato sequestrato dai carabinieri al mercato rionale dell'Esquilino. Un'area, quella di via Principe Amedeo, attenzionata da militari e personale della Asl. Tra carne, pesce e altri alimenti in pessime condizioni igienico sanitario sono.

