Pescatore milanese scomparso nel laghetto di Rogno | è corsa contro il tempo

Una giornata di speranza e preoccupazione scuote Rogno, dove un pescatore milanese di 70 anni scompare nel suggestivo laghetto del paese. Le ricerche, ormai in pieno svolgimento, sono un’ansiosa corsa contro il tempo per ritrovare l’uomo che, durante le vacanze a Fonteno, ha improvvisamente smarrito le tracce di sé. La comunità si stringe intorno a questa vicenda, nella speranza di un lieto ritorno.

Rogno (Brescia), 11 giugno 2025 – Ricerche febbrili in corso a Rogno in queste ore, nella zona del "laghetto di Rogno", un piccolo specchio d'acqua balneabile, dove è possibile pure praticare la pesca sportiva. Secondo le prime e frammentarie informazioni apprese, un uomo di 70 anni di Bollate in provincia di Milano non dà notizie di sé ai famigliari da alcune ore. In vacanza. L'uomo, solito trascorrere le vacanze a Fonteno, sui monti del lago d'Iseo, da anni va a pescare al Laghetto di Rogno. Non distante dal piccolo specchio d'acqua e dal vicino fiume Oglio è stata rinvenuta la sua auto chiusa a chiave.