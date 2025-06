Perugia zona rossa a Fontivegge Rossi Team Vannacci | Ora tolleranza zero

Perugia si prepara a un cambiamento deciso: la zona rossa a Fontivegge, voluta dall'ordinanza del Prefetto Zito, rappresenta un passo importante per ripristinare sicurezza e tranquillità. Un intervento immediato e mirato per contrastare comportamenti pericolosi e garantire un futuro più sereno alla comunità. La tolleranza zero è ormai una priorità: ecco come il territorio si mobilita per una rinnovata sicurezza urbana.

di Augusto Rossi * Zona rossa a Fontivegge – Finalmente Il Prefetto Zito dispone un'ordinanza che prevede l'istituzione di una zona Rossa così come previsto dalle direttive del Viminale di dicembre 2024; ovvero identifica tutte le aree urbane nelle quali vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali per poterne di conseguenza disporre l'allontanamento, forti restrizioni nella vendita di alcolici e controlli serrati delle micro attività con conseguente aumento della presenza delle forze dell'ordine. Da qualche anno sono nate nel quartiere associazioni spontanee di cittadini volte ad attenzionare e fare pressione con mezzi diversi sulle autorità al fine di prendere adeguati provvedimenti; Ultimamente anche noi del team Vannacci Boncambi di Perugia abbiamo avuto un incontro per valutare opportune iniziative.

