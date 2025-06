Perugia In ospedale si prenota il pasto con app | alimentazione su misura per i pazienti

Perugia si distingue ancora una volta nell’innovazione sanitaria con l’introduzione di un’app rivoluzionaria: la prenotazione digitale dei pasti per i pazienti dell’ospedale. Questa piattaforma intuitiva permette di personalizzare il menù in base alle esigenze specifiche, facilitando anche il coinvolgimento di familiari e caregiver. Un passo avanti verso un’assistenza più umana e su misura, che mette il benessere del paziente al centro. La tecnologia e cura si incontrano per migliorare l’esperienza di cura.

Un'innovazione digitale al servizio dei pazienti: è stata presentata all'Azienda Ospedaliera di Perugia una nuova app di prenotazione dei pasti dedicata a chi è ricoverato, pensata per garantire un'alimentazione più adeguata e personalizzata. Il sistema consente di scegliere il proprio menù direttamente dal proprio dispositivo, anche con il supporto di familiari o caregiver, tenendo conto della patologia, delle esigenze nutrizionali, delle intolleranze e degli allergeni. Tra gli obiettivi: ridurre gli sprechi alimentari, migliorare l'efficienza della cucina interna e assicurare una maggiore soddisfazione del paziente.

