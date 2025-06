Perugia Concerto sulla Torre degli Sciri | canti alpini al tramonto con il Coro Amici delle Montagne

Immergiti in un'atmosfera magica tra musica, emozioni e tradizione: mercoledì 18 giugno alle ore 19:30, la Torre degli Sciri di Perugia si trasformerà in un palcoscenico naturale per il concerto gratuito del Coro “Amici delle Montagne”. Diretto dal Maestro Alessandro Zucchetti, il coro ci condurrà in un viaggio tra i canti alpini e popolari di montagna, raccontando storie di montagna, comunità e memoria. Non perdere questo appuntamento unico che celebra le radici e l’identità culturale del nostro territorio.

Un appuntamento suggestivo tra musica, memoria e tradizione. Mercoledì 18 giugno alle ore 19:30, la Torre degli Sciri di Perugia ospiterà un concerto gratuito del Coro “Amici delle Montagne”, formazione vocale perugina impegnata nella diffusione del repertorio corale legato alla tradizione alpina e ai canti popolari di montagna. Diretto dal Maestro Alessandro Zucchetti, il coro proporrà un viaggio musicale tra i canti che raccontano le storie, i valori e i sentimenti della vita montanara e degli alpini, con particolare attenzione al periodo delle guerre del Novecento. L’evento, organizzato in una delle location più affascinanti del centro storico perugino, promette un’atmosfera intima e coinvolgente, immersa nel panorama serale della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Concerto sulla Torre degli Sciri: canti alpini al tramonto con il Coro “Amici delle Montagne”

In questa notizia si parla di: canti - coro - perugia - concerto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Natale 2024 a Perugia, torna il concerto della Corale di Monteluce; canti tradizionali e inediti; Perugia C’è “La grande Musica al Borgo“; San Domenico in festa.

Omphalos Voices, a Perugia concerto per 10 anni di Omphalos - 00 all'Auditorium di San Francesco al Prato di Perugia "Voci per l'uguaglianza" un concerto per coro, voci soliste ...

"Canti di gioia e di speranza": concerto delle voci bianche dell'opera Carlo Felice - Nel video, l'intervista a Gino Tanasini, direttore del Coro di voci bianche ...

Natale 2024 a Perugia, torna il concerto della Corale di Monteluce; canti tradizionali e inediti - E' uno degli appuntamenti tradizionali delle festività perugine: ovvero il concerto di Natale della Corale ...