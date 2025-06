Perugia 1416 celebra la Pax Perusina | il suggestivo ingresso notturno di Braccio Fortebracci

Preparati a immergerti in un viaggio nel tempo: sabato 14 giugno, Perugia 1416 torna protagonista con la suggestiva celebrazione della Pax Perusina. Alle ore 22:00, Piazza IV Novembre si trasformerà in un palcoscenico vivente del Medioevo, accogliendo l’ingresso notturno di Braccio Fortebracci. Un evento imperdibile che riporta in vita le gesta e l’atmosfera di un’epoca ricca di storia e tradizione, creando un ponte tra passato e presente.

Sabato 14 giugno alle ore 22:00, Piazza IV Novembre sarà il teatro di uno degli eventi più attesi della decima edizione di Perugia 1416: la rievocazione dell'ingresso in città di Braccio Fortebracci da Montone, figura emblematica del passaggio tra Medioevo e Rinascimento. La serata, intitolata Pax Perusina, rappresenta simbolicamente il ritorno in pace del celebre capitano di ventura, accolto da un'atmosfera di festa tra danze storiche e giochi di fuoco. Ad animare l'evento sarà La Compagnia de danza medievale de Peroscia, che accompagnerà l'entrata di Braccio con coreografie ispirate all'epoca.

