Personale ATA presto la nuova riforma del reclutamento | le novità

Personale ATA, presto la nuova riforma del reclutamento: un passo decisivo verso un sistema più efficiente e meritocratico. Le novità in arrivo promettono di rivoluzionare le modalità di selezione e assunzione, offrendo opportunità più chiare e trasparenti. Con questa importante evoluzione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito intende rafforzare il settore, valorizzando il capitale umano che garantisce il buon funzionamento delle scuole italiane. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi al meglio.

Il panorama del reclutamento del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) è al centro di significative discussioni, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito che si prepara ad introdurre importanti cambiamenti. Questa evoluzione, preannunciata dal Sottosegretario Paola Frassinetti durante una recente audizione parlamentare, mira ad aggiornare un sistema che, in gran parte, si basa su . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Concorsi docenti, speranze per gli idonei? Frassinetti alla Camera: Presto confronto con la Commissione Europea; PA, Zangrillo: 98% dipendenti pubblici è valutato come eccellente: è una contraddizione. Presto un disegno di legge per premiare il merito; Università: i gruppi di lavoro del Ministero e l’inverno che sta arrivando.

Personale ATA, Frassinetti annuncia: presto cambieranno le modalità di reclutamento, che risalgono al 1994 - Oggi, mercoledì 11 giugno, alle ore 14, la Commissione Cultura della Camera svolge interrogazioni a risposta immediata questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e Merito.