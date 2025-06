Permessi sosta a Palombina per l' estate | chi e come può richiederli ad Ancona Servizi

Se vivi a Palombina e desideri goderti l’estate senza preoccupazioni per il parcheggio, Ancona Servizi ha pensato a te: è attivo il servizio di rilascio dei permessi di sosta riservati ai residenti. Questa iniziativa mira a rendere più semplice la vita di chi abita nel quartiere, garantendo un’area dedicata esclusivamente a chi vive lì. Scopri come richiederli e approfitta di questa opportunità per vivere l’estate in totale serenità.

ANCONA – Ancona Servizi informa i cittadini residenti nel quartiere di Palombina che è attivo il servizio per il rilascio dei permessi di sosta riservati ai residenti. Potranno richiederlo i residenti di piazzale Romita, via Enea Costantini, via Leonardo da Vinci dal civico 2 al 14 e dal civico 1.

Click day truccati e assunzioni fantasma: scoperto "business" dei permessi, ad Ancona arrestato un 62enne

