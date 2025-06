Perisic non invecchia mai a 36 anni è vicino al Barcellona | vuole giocare i Mondiali nel 2026

A 36 anni, Perisic dimostra che la passione e la determinazione non conoscono età. Vicino al Barcellona e desideroso di conquistare i Mondiali del 2026, il suo desiderio di gloria continua a infiammare il calcio internazionale. Flick ha già chiesto al club catalano di puntare su di lui in questa sessione di mercato, per un ritorno in grande stile. Scopriamo come questa mossa potrebbe cambiare il futuro di Perisic e dei blaugrana.

Flick ha richiesto al Barcellona di puntare su Perisic in questo mercato: si libera a parametro zero dal PSV e vuole giocare ancora la Champions League per arrivare pronto ai Mondiali.

