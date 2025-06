Periodo buio per l’America mi vergogno per il mio Paese Spero che la Gen Z butti fuori gli anziani dalla politica | lo sfogo di Michael Douglas

Nella mia vita, questo è senza dubbio il momento più delicato e difficile da affrontare. Michael Douglas, celebre attore e volto iconico del cinema mondiale, si apre sullo stato attuale dell’America con sincerità e passione. La sua voce, carica di emozione, arriva in un periodo di grande incertezza, sperando che le nuove generazioni, come la Generazione Z, possano portare un cambiamento radicale. Un messaggio di speranza e di rinnovamento per un futuro migliore.

“Periodo buio per l’America, mi vergogno per il mio paese, ma spero nella Generazione Z”. Michael Douglas versione anti Trump è il primo ospite internazionale di rilievo della nuova edizione del Taormina Film Festival 2025 diretta da Tiziana Rocca. L’80enne interprete di Basic Instinct e Wall Street ha intrattenuto il pubblico in una lunga chiacchierata dopo il classico red carpet zeppo di autografi. “Nella mia vita, questo è senza dubbio il momento più buio. Ci sono troppi conflitti nel mondo. Non mi fa piacere vedere che i budget per la difesa stanno aumentando ovunque. Il mio Paese, in particolare, insiste e chiede agli altri Paesi di aumentare i loro bilanci militari”, ha ricordato il figlio del celebre e “dem” Kirk, icona della Hollywood progressista del dopoguerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Periodo buio per l’America, mi vergogno per il mio Paese. Spero che la Gen Z butti fuori gli anziani dalla politica”: lo sfogo di Michael Douglas

