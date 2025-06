Perin Juve Sky il portiere ha manifestato la volontà di andare via | svelato il motivo che si cela dietro la richiesta fatta alla società!

Nella giornata di ieri, il mondo del calcio è rimasto sorpreso dall’annuncio di Mattia Perin, portiere della Juventus, che ha manifestato chiaramente la volontà di lasciare la squadra. La motivazione? Un desiderio di maggiore spazio e minutaggio, ormai insostenibile in bianconero. Questa decisione, svelata da Giovanni Guardalà, apre un nuovo capitolo per il futuro di Perin e, di conseguenza, per le scelte della Juventus nel prossimo mercato estivo.

Perin Juve (Sky), il numero uno bianconero ha ufficialmente chiesto la cessione! Svelato il motivo di questo desiderio. La notizia si è materializzata come un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. Oggi emergono dei retroscena sull'indiscrezione già resa nota. Mattia Perin vuole lasciare la Juve nel prossimo mercato estivo per troppa panchina. Lo ha rivelato Giovanni Guardalà ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. PAROLE – « Perin non vuole restare. Non gli è piaciuta la stagione scorsa. Troppa panchina, è stato poco utilizzato: pertanto ha chiesto di andare via ».

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

