Pericoloso salmonella nei cioccolatini Ministero della Salute richiama vari marchi | Non mangiateli

Attenzione, amanti del cioccolato! Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme importante: alcuni tartufi dolci di marche rinomate come Sal de Ibiza, Viani e Antica Torroneria Piemontese sono stati richiamati a causa di un rischio Salmonella. La sicurezza prima di tutto: evitate di consumarli e restate aggiornati per proteggere la vostra salute e quella dei vostri cari. Per saperne di pi√Ļ, continuate a leggere.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di diversi lotti di tartufi dolci per rischio Salmonella. I prodotti, di marchi come Sal de Ibiza, Viani e Antica Torroneria Piemontese, sono stati realizzati da Golosit√† dal 1885 Srl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

