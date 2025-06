Perde l’orientamento e finisce con la bici sulla provinciale | soccorso dalla polizia un anziano

Un pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in un intervento di emergenza a Galatina, quando un anziano in difficoltà ha perso l’orientamento e si è trovato sulla strada con la bicicletta. Soccorso prontamente dalla polizia, la scena ha ricordato quanto sia importante prestare attenzione ai segnali di disagio delle persone più vulnerabili. La vicenda si conclude con un gesto di solidarietà e attenzione comunitaria, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza.

GALATINA – Perde l'orientamento e finisce con in bisi sulla provinciale: anziano soccorso dalla polizia. È accaduto intorno alle 12 di ieri, a Galatina, dove alcuni automobilisti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un uomo in difficoltà, lungo la via 371. Gli agenti del.

