Perde il controllo del furgoncino e si schianta contro la rotatoria anziano in gravi condizioni FOTO

Un grave incidente si è verificato mercoledì 11 giugno, all’intersezione tra via Pescarina e la strada regionale 602. Un anziano di 83 anni, durante il tragitto verso i monti, ha perso il controllo del furgoncino, schiantandosi contro una rotatoria. La scena è stata sconvolgente: l’uomo è rimasto in gravi condizioni. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto, ma intanto la comunità si stringe attorno alle persone coinvolte.

Un grave incidente stradale è avvenuto all’intersezione tra via Pescarina e strada regionale 602 poco dopo le ore 16 di mercoledì 11 giugno. Un uomo di 83 anni del posto, per cause in fase di accertamento, nel percorrere via Pescarina direzione monti-mare, ha perso il controllo del mezzo che è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Perde il controllo del furgoncino e si schianta contro la rotatoria, anziano in gravi condizioni [FOTO]

