Percorsi formativi per le posizioni economiche ATA | modalità e contenuti QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Giovedì 12 giugno alle 14 | 30

Se sei un membro del personale ATA interessato a avanzamenti e posizioni economiche, non perdere l'appuntamento con il percorso formativo ufficiale. Durante l'incontro del 12 giugno alle 14:30, Raimondo Uil Scuola Rua presenterà i contenuti, le modalità di iscrizione e i dettagli pratici per garantire un accesso equo e trasparente a tutte le risorse disponibili. Questo è il momento ideale per conoscere come potenziare la tua carriera nel settore scolastico.

Avvio ufficiale per i nuovi percorsi formativi destinati al personale ATA interessato alle posizioni economiche. Nel corso di un’informativa sindacale svoltasi la scorsa settimana, sono stati chiariti aspetti chiave come il calendario della formazione e le modalitĂ di erogazione dei corsi, elementi ritenuti essenziali per assicurare trasparenza e accessibilitĂ a tutti i lavoratori coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

