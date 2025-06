Perché sono tutti impazziti per il sapone di Sydney Sweeney con Dr Squatch

Perché tutti impazziscono per il nuovo sapone di Sydney Sweeney con Dr. Squatch? Questo prodotto ha catturato l’attenzione grazie alla sua idea originale e irresistibile: un profumo che porta un pezzo di lei ogni volta che ci si lavaggia. Contenente l’acqua del bagno dell’attrice, noto per Euphoria e The White Lotus, il sapone “Sydney’s Bathwater” è diventato il must-have del momento. Vuoi scoprire perché tutti ne parlano?

Un prodotto che ha fatto sicuramente parlare di se, per l'idea originale. Il sapone di Sydney Sweeney in collaborazione con Dr. Squatch è il prodotto che tutti desiderano, e c'è un motivo: profuma di lei. Nello specifico, contiene al suo interno l'acqua dove l'attrice, nota per la fortunata serie Euphoria, per colossal come The White Lotus e per il film Tutti tranne te, si è fatta il bagno. Il sapone di Sydney Sweeney, "Sydney's Bathwater Bliss", è già virale. Si chiama Sydney's Bathwater Bliss, ed è appunto una saponetta in edizione limitata realizzata nello specifico con sabbia, estratto di corteccia di pino e, appunto, alcune gocce di acqua della vasca dove Sydney ha fatto il bagno.

