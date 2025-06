Perché l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio non sarà nell'incidente probatorio del caso di Garlasco

Scopri perché l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio non verrà considerata nell'incidente probatorio del caso Garlasco. Dario Redaelli, esperto di analisi forense, spiega i motivi di questa esclusione, svelando dettagli chiave sulla complessità dell'indagine e le implicazioni che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Continua a leggere per un approfondimento esclusivo su un caso che tiene ancora sotto choc l'Italia.

A Fanpage.it Dario Redaelli, l'esperto di analisi della scena del crimine e consulente dal 2014 della famiglia Poggi, ha spiegato perché l'impronta 33, che è stata recentemente attribuita ad Andrea Sempio, non farà parte dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco che inizierà il prossimo 17 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, l'impronta numero 33 rilevata proprio dove l'assassino ha gettato il corpo di Chiara: solo ora è stata attribuita a Sempio - A Garlasco, l'impronta numero 33, scoperta esattamente al punto in cui l'assassino ha abbandonato il corpo di Chiara, è stata finalmente attribuita a Sempio.

Laser, droni e scanner. La scena del delitto di Garlasco viene ricostruita in 3D con tecnologie all'avanguardia. Focus sull'impronta attribuita ad Andrea Sempio e su nuove ipotesi

La misurazione del piano terra della villetta in cui fu uccisa Chiara Poggi 18 anni fa, ma anche un accertamento specifico per capire se l'impronta 33 - attribuita nelle nuove indagini della Procura di Pavia ad Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Po

