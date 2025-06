Perché la partita Milan-Como del prossimo campionato di Serie A si può giocare in Australia

Immagina un Milan-Como in scena dall’altra parte del mondo: questa potrebbe essere la svolta storica del calcio italiano! L’indiscrezione che circola nelle ultime ore apre le porte a un’inedita sfida in Australia, un evento senza precedenti per i campionati europei. È davvero possibile, oppure si tratta solo di una suggestione? Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa straordinaria novità!

L'indiscrezione è circolata con insistenza nelle ultime ore: è un'occasione storica perché finora non sono mai stati giocati all'estero incontri ufficiali di campionati europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milan-Como potrebbe giocarsi in Australia e diventare una partita storica, ecco perché - Vista l'impossibilità di utilizzare il Meazza, impegnato con la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-